Парламент Вірменії обрав Саргсяна прем’єром на тлі масових протестів

Колишній президент Вірменії Серж Саргсян обраний прем'єр-міністром на спеціальному засідання парламенту.

Про це повідомляє Newsam.

За Саргсяна проголосували 77 депутатів Національних зборів, проти - 17. Його кандидатуру представила ​​правляча Республіканська партія Вірменії.

Вперше у Вірменії обирається прем'єр-міністр після прийнятих Конституційних змін.

Уряд має бути сформований в 15-денний термін після обрання прем'єр-міністра. У п'ятиденний термін глава уряду представляє президенту кандидатури віце-прем'єрів і міністрів. Президент в триденний термін призначає віце-прем'єрів і міністрів, або звертається до Конституційного суду.

Цього тижня у Єревані почалися акції протести, учасники яких виступають проти висунення Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. Після конституційної реформи у країні основна влада перейшла від президента до прем'єра.

У столиці Вірменії постраждали вже понад 40 осіб, в основному люди поранилися об колючий дріт або постраждали в тисняві. Поліція застосовувала спецзасоби.

Опозиційний депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян оголосив про початок у країні "оксамитової" революції.

Нагадаємо, 2 березня вірменський парламент вперше обирав президента, яким став колишній прем’єр і посол Армен Саркісян.

Європейська правда