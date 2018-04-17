Парламент Вірменії обрав Саргсяна прем’єром на тлі масових протестів
Колишній президент Вірменії Серж Саргсян обраний прем'єр-міністром на спеціальному засідання парламенту.
Про це повідомляє Newsam.
За Саргсяна проголосували 77 депутатів Національних зборів, проти - 17. Його кандидатуру представила правляча Республіканська партія Вірменії.
Вперше у Вірменії обирається прем'єр-міністр після прийнятих Конституційних змін.
Уряд має бути сформований в 15-денний термін після обрання прем'єр-міністра. У п'ятиденний термін глава уряду представляє президенту кандидатури віце-прем'єрів і міністрів. Президент в триденний термін призначає віце-прем'єрів і міністрів, або звертається до Конституційного суду.
Цього тижня у Єревані почалися акції протести, учасники яких виступають проти висунення Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. Після конституційної реформи у країні основна влада перейшла від президента до прем'єра.
У столиці Вірменії постраждали вже понад 40 осіб, в основному люди поранилися об колючий дріт або постраждали в тисняві. Поліція застосовувала спецзасоби.
Опозиційний депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян оголосив про початок у країні "оксамитової" революції.
Нагадаємо, 2 березня вірменський парламент вперше обирав президента, яким став колишній прем’єр і посол Армен Саркісян.