Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Армении избрал Саргсяна премьером на фоне массовых протестов

Вторник, 17 апреля 2018, 16:41

Бывший президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром на специальном заседании парламента.

Об этом сообщает Newsam.

За Саргсяна проголосовали 77 депутатов Национального собрания, против - 17. Его кандидатуру представила правящая Республиканская партия Армении.

Впервые в Армении избирается премьер-министр после принятых конституционных изменений.

Правительство должно быть сформировано в 15-дневный срок после избрания премьер-министра. В пятидневный срок глава правительства представляет президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в трехдневный срок назначает вице-премьеров и министров или обращается в Конституционный суд.

На этой неделе в Ереване начались акции протеста, участники которых выступают против выдвижения Саргсяна на должность премьер-министра. После конституционной реформы в стране основная власть перешла от президента к премьеру.

В столице Армении пострадали уже более 40 человек, в основном люди поранились о колючую проволоку или пострадали в давке. Полиция применяла спецсредства.

Оппозиционный депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале в стране "бархатной" революции.

Напомним, 2 марта армянский парламент впервые выбирал президента, которым стал бывший премьер и посол Армен Саркисян.

Европейская правда

Темы: Армениямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Армения
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Премьер Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: