Парламент Армении избрал Саргсяна премьером на фоне массовых протестов

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Вторник, 17 апреля 2018, 16:41

Бывший президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром на специальном заседании парламента.

Об этом сообщает Newsam.

За Саргсяна проголосовали 77 депутатов Национального собрания, против - 17. Его кандидатуру представила правящая Республиканская партия Армении.

Впервые в Армении избирается премьер-министр после принятых конституционных изменений.

Правительство должно быть сформировано в 15-дневный срок после избрания премьер-министра. В пятидневный срок глава правительства представляет президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в трехдневный срок назначает вице-премьеров и министров или обращается в Конституционный суд.

На этой неделе в Ереване начались акции протеста, участники которых выступают против выдвижения Саргсяна на должность премьер-министра. После конституционной реформы в стране основная власть перешла от президента к премьеру.

В столице Армении пострадали уже более 40 человек, в основном люди поранились о колючую проволоку или пострадали в давке. Полиция применяла спецсредства.

Оппозиционный депутат парламента Армении Никол Пашинян объявил о начале в стране "бархатной" революции.

Напомним, 2 марта армянский парламент впервые выбирал президента, которым стал бывший премьер и посол Армен Саркисян.

Европейская правда

Темы: Армения митинги
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