Співробітники ДФС потрапили під обстріли, 5 поранених

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Вівторок, 17 квітня 2018, 20:45

Співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл, п’ятеро людей поранені, один з них у важкому стані.

Про це повідомляється на сайті комунального підприємства "Вода Донбасу".

"О 15.40 потрапив під обстріл автобус, який перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції", - йдеться у повідомленні.

Виконувач обов’язків директора "Води Донбасу" Олександр Євдокімов у коментарі "Громадському" розповів що поранені перебувають у лікарні міста Ясинувата, їм надають допомогу. У постраждалих кульові поранення.

"Зараз ухвалюємо рішення, як забрати нічну зміну, яка знаходиться зараз на фільтрувальної станції, але, швидше всього, вони до ранку будуть там", — розповів Євдокімов.

Українська правда
Теми: Донбас
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