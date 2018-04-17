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Сотрудники ДФС попали под обстрел, 5 раненых

Вторник, 17 апреля 2018, 20:45

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек ранены, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"В 15.40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности директора "Воды Донбасса" Александр Евдокимов в комментарии "Громадському" рассказал, что раненые находятся в больнице города Ясиноватая, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.

"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там", - рассказал Евдокимов.

Украинская правда
Темы: Донбасс
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