Сотрудники ДФС попали под обстрел, 5 раненых

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек ранены, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".

"В 15.40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности директора "Воды Донбасса" Александр Евдокимов в комментарии "Громадському" рассказал, что раненые находятся в больнице города Ясиноватая, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.

"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там", - рассказал Евдокимов.