У США під час польоту літака вибухнув двигун, є загиблий

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Вівторок, 17 квітня 2018, 23:21

У Сполучених Штатах під час польоту літака авіакомпанії "SouthWest" вибухнув один із двигунів, пілоти успішно посадили лайнер. Однак одна людина загинула.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Одна особа загинула після того, як двигун вибухнув, що змусило літак Southwest Airlines здійснити аварійну посадку у Міжнародному аеропорту Філадельфії", - йдеться у повідомленні.

Поламаний двигун збираються дослідити, щоб з’ясувати причину аварії.

"Представники авіакомпанії відмовилися повідомити про причину аварії, яка призвела до аварійної посадки, однак публікації в соцмережах свідчать про сильно пошкоджений двигун. Пасажири повідомили, що почули вибух і сказали, що шрапнель з двигуна розбила вікно", - пише видання.

Літак виконував рейс з Нью-Йорка в Даллас.

Марія Думанська, УП
Теми: США авіа
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