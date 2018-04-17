Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США під час польоту літака вибухнув двигун, є загиблий

Вівторок, 17 квітня 2018, 23:21

У Сполучених Штатах під час польоту літака авіакомпанії "SouthWest" вибухнув один із двигунів, пілоти успішно посадили лайнер. Однак одна людина загинула.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Одна особа загинула після того, як двигун вибухнув, що змусило літак Southwest Airlines здійснити аварійну посадку у Міжнародному аеропорту Філадельфії", - йдеться у повідомленні.

Поламаний двигун збираються дослідити, щоб з’ясувати причину аварії.

"Представники авіакомпанії відмовилися повідомити про причину аварії, яка призвела до аварійної посадки, однак публікації в соцмережах свідчать про сильно пошкоджений двигун. Пасажири повідомили, що почули вибух і сказали, що шрапнель з двигуна розбила вікно", - пише видання.

Літак виконував рейс з Нью-Йорка в Даллас.

Марія Думанська, УП
Теми: СШАавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: