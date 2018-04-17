В США во время полета взорвался двигатель самолета, есть погибший

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Вторник, 17 апреля 2018, 23:21

В Соединенных Штатах во время полета самолета авиакомпании "SouthWest" взорвался один из двигателей, пилоты успешно посадили лайнер. Однако один человек погиб.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Один человек погиб после того, как двигатель взорвался, что заставило самолет Southwest Airlines совершить аварийную посадку в Международном аэропорту Филадельфии", - говорится в сообщении.

Поломанный двигатель собираются исследовать, чтобы выяснить причину аварии.

"Представители авиакомпании отказались сообщить о причине аварии, которая привела к аварийной посадке, однако публикации в соцсетях свидетельствуют о сильно поврежденном двигателе. Пассажиры сообщили, что услышали взрыв и сказали, что шрапнель из двигателя разбила окно", - пишет издание.

Самолет выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас.

Мария Думанская, УП
Темы: США авиа
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