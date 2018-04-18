Росія: Роскомнадзор погрожує заблокувати facebook

Соцмережа Facebook може виявитися заблокованою в РФ ще в 2018 році.

Про це заявив в інтерв'ю російській газеті "Известия" глава Роскомнадзора Олександр Жаров, пише DW.com.

Чиновник перерахував пункти, які "мають бути виконані" компанією до кінця 2018 року. У їх числі локалізація баз даних російських громадян на території РФ, видалення забороненої інформації, а також "дотримання інших законів".

"Якщо нічого з цього або що-небудь з цього не буде виконано, або російську державу не буде поінформовано про намір провести такі дії, то, очевидно, постане питання про блокування", - заявив Жаров.

Він також повідомив, що регулярно зустрічається з представниками Facebook, і що в лютому 2018 року на чергових переговорах він ще раз підтвердив позицію відомства.

Глава Роскомнадзора також поставив під сумнів роботу на території Росії сервісів Amazon і Google, IP-адреси яких відомство почало закривати у зв'язку зі спробою заблокувати роботу месенджера Telegram на території Росії.

В рамках обмеження доступу до Telegram відомством було заблоковано понад 15 мільйонів IP-адрес, через які жителі Росії могли користуватися месенджером. Зокрема, був закритий доступ майже до половини IP-адрес сервісу Amazon.

При цьому засновник і власник компанії, що володіє Telegram, Павло Дуров, на своїй сторінці в Instagram заявив, що сервіс "залишається доступним для більшості жителів Росії".