Росія: Роскомнадзор погрожує заблокувати facebook

602 перегляди
Середа, 18 квітня 2018, 03:42

Соцмережа Facebook може виявитися заблокованою в РФ ще в 2018 році.

Про це заявив в інтерв'ю російській газеті "Известия" глава Роскомнадзора Олександр Жаров, пише DW.com.

Чиновник перерахував пункти, які "мають бути виконані" компанією до кінця 2018 року. У їх числі локалізація баз даних російських громадян на території РФ, видалення забороненої інформації, а також "дотримання інших законів".

"Якщо нічого з цього або що-небудь з цього не буде виконано, або російську державу не буде поінформовано про намір провести такі дії, то, очевидно, постане питання про блокування", - заявив Жаров.

Він також повідомив, що регулярно зустрічається з представниками Facebook, і що в лютому 2018 року на чергових переговорах він ще раз підтвердив позицію відомства.

Глава Роскомнадзора також поставив під сумнів роботу на території Росії сервісів Amazon і Google, IP-адреси яких відомство почало закривати у зв'язку зі спробою заблокувати роботу месенджера Telegram на території Росії.

В рамках обмеження доступу до Telegram відомством було заблоковано понад 15 мільйонів IP-адрес, через які жителі Росії могли користуватися месенджером. Зокрема, був закритий доступ майже до половини IP-адрес сервісу Amazon.

При цьому засновник і власник компанії, що володіє Telegram, Павло Дуров, на своїй сторінці в Instagram заявив, що сервіс "залишається доступним для більшості жителів Росії".

Теми: соцмережі Росія facebook інтернет
powered by lun.ua
По темі
Під час боротьби з Telegram "ліг" сайт самого Роскомнадзора 17 квітня 2018, 16:46
Facebook загрожує колективний позов через технологію розпізнавання облич 17 квітня 2018, 09:59
Заборона Telegram у Росії: на ситуацію відреагував Кремль 16 квітня 2018, 16:20
Усі новини
Головні новини
Українська армія піднялась у рейтингу армій світу
В окупованому Криму частину Тузли "передали" Росії – ЗМІ
Савченко в середу доставлять у суд, щоб відібрати біозразки
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
дослідження

У чоловіків теж може бути післяпологова депресія

афіша

7 головних подій CANactions