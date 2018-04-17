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Під час боротьби з Telegram "ліг" сайт самого Роскомнадзора

Вівторок, 17 квітня 2018, 16:46

Сайт Роскомнадзора, який почав активно блокувати месенджер Telegram в Росії, став працювати з перебоями.

При цьому в мережі з'явилися повідомлення про те, що, блокуючи Telegram, Роскомнадзор "зачепив" і свій власний інтернет-ресурс.

Однак регулятор спростував зв'язок між боротьбою з месенджером і своїм сайтом. У відомстві стверджують, що причиною збоїв стали DDoS-атаки.

"Вночі і вранці 17 квітня були зафіксовані дві DDoS-атаки на офіційні інтернет-ресурси Роскомнадзора. За повідомленням Ростелекому, атаки були успішно відбиті", - передає повідомлення прес-служби Роскомнадзора "Інтерфакс".

Водночас у Держдумі висловили думку, що частина відповідальності за наслідки і незручності, що викликані блокуванням Telegram, лежить на адміністрації самого месенджера. Про це пише "РИА Новости" з посиланням на заступника секретаря генради "Єдиної Росії", члена думського комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Євгена Ревенка.

Як повідомлялося, в понеділок, 16 квітня, російські провайдери за наказом Роскомнадзора почали блокувати Telegram на території Росії.

Таким чином від керівництва месенджера вимагають передати ключі шифрування у ФСБ.

Станом на сьогодні в РФ вже заблоковано 5,6 мільйона IP-адрес, а месенджер все одно працює.

Теми: Росіясоцмережіінтернет
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