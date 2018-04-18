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Померла колишня перша леді США Барбара Буш

Середа, 18 квітня 2018, 06:04

Колишня перша леді США Барбара Буш померла у віці 92 років.

Про це повідомив представник родини Бушів Джим Макграт в twitter.

"Колишня перша леді Сполучених Штатів Америки і невпинний прихильник сімейної грамотності, Барбара Пірс Буш померла у вівторок, 17 квітня 2018 року в віці 92 років", - йдеться в повідомленні.

Барбара Буш представниця однієї з найвідоміших політичних сімей Америки, вона була дружиною одного президента - Джорджа Буша, і матір'ю іншого - Джорджа Буша молодшого. Ще один їхній син Джеб був губернатором Флориди і теж балотувався в президенти.

Як перша леді, з 1989 по 1993 рік, вона опікувалася проблемою загальної грамотності і заснувала фонд сімейної грамотності.

У заяві на честь Барбари Буш, президент Дональд Трамп назвав її "захисницею американської сім'ї".

"Серед її найбільших досягнень було визнання важливості грамотності як фундаментальної сімейної цінності, яка вимагає підтримки і захисту", - сказав Трамп.

"Її будуть довго пам'ятати за тверду відданість країні і сім'ї, обом з яких вона служила незмінно добре", - додав він.

Син Барбари Буш Джеб написав: "Я виключно привілейований бути сином Джорджа Буша і виключно милостивої, товариської, веселої, смішної, люблячої, жорсткої, розумної, витонченої жінки, яка була силою природи, відомою як Барбара Буш".

Мадлен Олбрайт, яка за президентства Білла Клінтона була першою жінкою, яка служила держсекретарем США, згадала Барбару Буш як "жінку неймовірної рішучості, розуму і співчуття, яка втілила кращі цінності Америки".

Барбара і Джордж Буші прожили разом 73 роки.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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