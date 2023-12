Колишня перша леді США Барбара Буш померла у віці 92 років.

Про це повідомив представник родини Бушів Джим Макграт в twitter.

"Колишня перша леді Сполучених Штатів Америки і невпинний прихильник сімейної грамотності, Барбара Пірс Буш померла у вівторок, 17 квітня 2018 року в віці 92 років", - йдеться в повідомленні.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc