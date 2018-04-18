Бывшая первая леди США Барбара Буш умерла в возрасте 92 лет

Об этом сообщил представитель семьи Бушей Джим Макграт в twitter.

"Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки и неустанный сторонник семейной грамотности, Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет", - говорится в сообщении.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) 17 квітня 2018 р.

Барбара Буш представительница одной из самых известных политических семей Америки, она была женой одного президента - Джорджа Буша, и матерью другого – Джорджа Буша младшего. Еще один их сын Джеб был губернаторм Флориды и тоже баллотировался в президенты.

Как первая леди, с 1989 по 1993 год, она опекалась проблемой всеобщей грамотности и основала фонд семейной грамотности.

В заявлении в честь Барбары Буш, президент Дональд Трамп назвал ее "защитницей американской семьи".

"Среди ее самых больших достижений было признание важности грамотности как фундаментальной семейной ценности, которая требует поддержки и защиты", - сказал Трамп.

"Ее будут долго помнить за твердую преданность стране и семье, обеим из которых она служила неизменно хорошо", - добавил он.

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4OW72iddQx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Сын Барбары Буш Джеб написал: "Я исключительно привилегирован быть сыном Джорджа Буша и исключительно милостивой, общительной, забавной, смешной, любящей, жесткой, умной, изящной женщины, которая была силой природы, известной как Барбара Буш".

Мадлен Олбрайт, которая при президенте Билле Клинтоне была первой женщиной, которая служила госсекретарем США, вспомнила Барбару Буш как "женщину невероятной решимости, ума и сострадания, которая воплотила лучшие ценности Америки".

Барбара и Джордж Буши прожили вместе 73 года.