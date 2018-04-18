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Доба в АТО: бойовики застосували артилерію, є втрати

Середа, 18 квітня 2018, 07:48

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню, здійснивши 45 обстрілів позицій українських захисників. В результаті один боєць ЗСУ загинув, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на луганському напрямку із забороненої 152-мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Зайцевого. Крім цього  із 120-мм мінометів окупанти вели вогонь по оборонцях Троїцького, з мінометів калібру 82 мм і гранатометів стріляли в районі Новоолександрівки, а з великокаліберних кулеметів били по захисниках Луганського. 

На донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв позиції ЗСУ в районі Водяного та Гнутового, а міномети калібру 82 мм та гранатомети застосував по оборонцях Новотроїцького.

Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Авдіївки, Шахти "Бутівка", Харчовика, Верхньоторецького, Талаківки, Павлополя та Кам’янки. З озброєння БМП стріляли під Водяним і Павлополем, з великокаліберних кулеметів – в районі Опитного та Лебединського, а зі стрілецької зброї – поблизу Широкиного і Невельського.

Крім цього опорні пункти ЗСУ неподалік Гнутового та Лебединського обстрілював ворожий снайпер.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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