Сутки в АТО: боевики применили артиллерию, есть потери

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать режим полного прекращения огня, осуществив 45 обстрелов позиций украинских защитников. В результате один боец ВСУ погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности на луганском направлении из запрещенной 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Зайцевого. Кроме этого из 120-мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов стреляли в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Луганского.

На донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял позиции ВСУ в районе Водного и Гнутового, а минометы калибра 82 мм и гранатометы применил по защитникам Новотроицкого.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Шахты "Бутовка", Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки. Из вооружения БМП стреляли под Водяным и Павлополем, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного и Лебединского, а из стрелкового оружия - вблизи Широкиного и Невельского.

Кроме этого опорные пункты ВСУ неподалеку Гнутового и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.