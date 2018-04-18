Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: боевики применили артиллерию, есть потери

Среда, 18 апреля 2018, 07:48

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать режим полного прекращения огня, осуществив 45 обстрелов позиций украинских защитников. В результате один боец ВСУ погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности на луганском направлении из запрещенной 152-мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Зайцевого. Кроме этого из 120-мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Троицкого, из минометов калибра 82 мм и гранатометов стреляли в районе Новоалександровки, а из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Луганского.

На донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял позиции ВСУ в районе Водного и Гнутового, а минометы калибра 82 мм и гранатометы применил по защитникам Новотроицкого.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Шахты "Бутовка", Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя и Каменки. Из вооружения БМП стреляли под Водяным и Павлополем, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного и Лебединского, а из стрелкового оружия - вблизи Широкиного и Невельского.

Кроме этого опорные пункты ВСУ неподалеку Гнутового и Лебединского обстреливал вражеский снайпер.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: