У Чехії автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

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Середа, 18 квітня 2018, 11:29

Автобус з громадянами України потрапив в дорожньо-транспортну пригоду в Чехії.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Зазначається, що постраждали 8 осіб, проте їм не знадобилася госпіталізація.

"Жесть на трасі: Пункт призначення з українським автобусом в Чехії, в 100 км від кордону. На трасі перекинувся причіп трактора. Колісна вісь полетіла в лобове скло автобуса зі співвітчизниками", - сказано в публікації.

 
 
 

Повідомляється, що протягом десяти хвилин прибули чеські медики, які надали допомогу всім постраждалим.

 
 
 

"Дивом обійшлося без важких травм. Синці та забиті місця. Допомогу медики надали на місці".

У пабліку відзначають, що за українцями виїхав найближчий вільний автобус.

Українська правда
Теми: ДТП Україна Чехія
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