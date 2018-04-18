Автобус з громадянами України, які поверталися із Праги, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду у Польщі.

Про це повідомляє видання Dziennik Zachodni.

За даними видання, аварія сталася,бо видимість на автостраді ускладнював туман водій вдарився в один з причепів трактора, що перевозив циркових тварин.

Зазначається, що ніхто не постраждав.

Раніше в dtp.kiev.ua повідомляли, що в Чехії в ДТП постраждали 8 осіб, проте їм не знадобилася госпіталізація.

"Жесть на трасі: Пункт призначення з українським автобусом в Чехії, в 100 км від кордону. На трасі перекинувся причіп трактора. Колісна вісь полетіла в лобове скло автобуса зі співвітчизниками", - сказано в публікації.

Повідомляється, що протягом десяти хвилин прибули чеські медики, які надали допомогу всім постраждалим.

"Дивом обійшлося без важких травм. Синці та забиті місця. Допомогу медики надали на місці".

У пабліку відзначають, що за українцями виїхав найближчий вільний автобус.