У Чехії автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі
Автобус з громадянами України потрапив в дорожньо-транспортну пригоду в Чехії.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Зазначається, що постраждали 8 осіб, проте їм не знадобилася госпіталізація.
"Жесть на трасі: Пункт призначення з українським автобусом в Чехії, в 100 км від кордону. На трасі перекинувся причіп трактора. Колісна вісь полетіла в лобове скло автобуса зі співвітчизниками", - сказано в публікації.
Повідомляється, що протягом десяти хвилин прибули чеські медики, які надали допомогу всім постраждалим.
"Дивом обійшлося без важких травм. Синці та забиті місця. Допомогу медики надали на місці".
У пабліку відзначають, що за українцями виїхав найближчий вільний автобус.