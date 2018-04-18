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У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

Середа, 18 квітня 2018, 11:29

Автобус з громадянами України, які поверталися із Праги, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду у Польщі.

Про це повідомляє видання Dziennik Zachodni.

За даними видання, аварія сталася,бо видимість на автостраді ускладнював туман водій вдарився в один з причепів трактора, що перевозив циркових тварин. 

Зазначається, що ніхто не постраждав. 

Раніше в dtp.kiev.ua  повідомляли, що в Чехії в ДТП постраждали 8 осіб, проте їм не знадобилася госпіталізація.

"Жесть на трасі: Пункт призначення з українським автобусом в Чехії, в 100 км від кордону. На трасі перекинувся причіп трактора. Колісна вісь полетіла в лобове скло автобуса зі співвітчизниками", - сказано в публікації.

 
 
 

Повідомляється, що протягом десяти хвилин прибули чеські медики, які надали допомогу всім постраждалим.

 
 
 

"Дивом обійшлося без важких травм. Синці та забиті місця. Допомогу медики надали на місці".

У пабліку відзначають, що за українцями виїхав найближчий вільний автобус.

Українська правда
Теми: ДТПУкраїнаЧехіяПольща
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