Автобус с гражданами Украины, которые возвращались из Праги, попал в дорожно-транспортное происшествие в Польше.

Об этом сообщает издание Dziennik Zachodni.

По данным издания, авария произошла, потому что видимость на автостраде осложнял туман и водитель врезался в один из прицепов трактора, перевозивший цирковых животных.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в dtp.kiev.ua сообщали, что в Чехии в ДТП пострадали 8 человек, однако им не понадобилась госпитализация.

"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе опрокинулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое автобуса с соотечественниками", - сказано в публикации.

Сообщается, что в течение десяти минут прибыли чешские медики, которые оказали помощь всем пострадавшим.

"Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте".

В паблике отмечают, что за украинцами выехал ближайший свободный автобус.