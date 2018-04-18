Автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие в Чехии, в 100 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пострадали 8 человек, однако им не понадобилась госпитализация.

"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе опрокинулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое автобуса с соотечественниками", - сказано в публикации.

Сообщается, что в течение десяти минут прибыли чешские медики, которые оказали помощь всем пострадавшим.

"Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте".

В паблике отмечают, что за украинцами выехал ближайший свободный автобус.