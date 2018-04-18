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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

Среда, 18 апреля 2018, 11:29

Автобус с гражданами Украины, которые возвращались из Праги, попал в дорожно-транспортное происшествие в Польше.

Об этом сообщает издание Dziennik Zachodni.

По данным издания, авария произошла, потому что видимость на автостраде осложнял туман и водитель врезался в один из прицепов трактора, перевозивший цирковых животных.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в dtp.kiev.ua сообщали, что в Чехии в ДТП пострадали 8 человек, однако им не понадобилась госпитализация.

"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе опрокинулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое автобуса с соотечественниками", - сказано в публикации.

 
 
 

Сообщается, что в течение десяти минут прибыли чешские медики, которые оказали помощь всем пострадавшим.

 
 
 

"Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте".

В паблике отмечают, что за украинцами выехал ближайший свободный автобус.

Украинская правда

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Темы: ДТПУкраинаЧехияПольша
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