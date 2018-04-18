В Чехии автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

235 просмотров
Среда, 18 апреля 2018, 11:29

Автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие в Чехии, в 100 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что пострадали 8 человек, однако им не понадобилась госпитализация.

"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе опрокинулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое автобуса с соотечественниками", - сказано в публикации.

 
 
 

Сообщается, что в течение десяти минут прибыли чешские медики, которые оказали помощь всем пострадавшим.

 
 
 

"Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте".

В паблике отмечают, что за украинцами выехал ближайший свободный автобус.

Украинская правда
Темы: ДТП Украина Чехия
powered by lun.ua
По теме
ДТП в Кривом Роге: водителя Mazda подозревают в нарушении ПДД 18 апреля 2018, 09:08
Главные новости дня – за 60 секунд 17 апреля 2018, 21:02
ДТП в Харькове: пострадавшая получила 100 тыс гривен и не имеет претензий к Зайцевой 17 апреля 2018, 19:17
Все новости
Главные новости
Кабмин определился с макропрогнозом на 2019-2021
Глава Киевстара о 4G: Порошенко пришел и остановил торги
ДТП в Кривом Роге: водителя Mazda подозревают в нарушении ПДД
Сутки в АТО: боевики применили артиллерию, есть потери
Все новости
Instagram дня

Блогерка сделала из себя "монстра", чтобы показать влияние интернет-троллей

реформа

7 мифов о реформе школьного образования в Украине