Медведчук розповів, чому взяв Путіна за кума

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Середа, 18 квітня 2018, 13:34

Лідер організації "Український вибір" Віктор Медведчук пояснив причину, з якої обрав президента Росії Володимир Путіна хрещеним батьком для своєї дочки.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle, яке брала дочка Бориса Нємцова Жанна.

"По-перше, у мене були тоді дружні стосунки з паном Медведєвим (Дмитром - УП), ми були главами президентських адміністрацій. У мене були нормальні, ділові стосунки з паном Путіним. І просто десь у бесіді виникло це питання", - сказав Медведчук.

За його словами, навесні 2004 року у нього народилася донька і восени того ж року він звернувся до Путіна і дружини Медведєва Світлани з проханням стати хрещеними батьками дитини, і вони погодилися.

При цьому Медведчук відмовився відповідати на питання, чи вважає російського президента своїм близьким другом.

"Коли йдеться про таку людину, то таке питання можна задавати тільки їй... а мені некоректно про це говорити", - зазначив він.

Раніше Медведчук заявляв, що кумівство з Путіним - це висока честь для нього.

Євген Кізілов, УП

Теми: Медведчук Путін
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