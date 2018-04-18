Медведчук розповів, чому взяв Путіна за кума

Лідер організації "Український вибір" Віктор Медведчук пояснив причину, з якої обрав президента Росії Володимир Путіна хрещеним батьком для своєї дочки.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle, яке брала дочка Бориса Нємцова Жанна.

"По-перше, у мене були тоді дружні стосунки з паном Медведєвим (Дмитром - УП), ми були главами президентських адміністрацій. У мене були нормальні, ділові стосунки з паном Путіним. І просто десь у бесіді виникло це питання", - сказав Медведчук.

За його словами, навесні 2004 року у нього народилася донька і восени того ж року він звернувся до Путіна і дружини Медведєва Світлани з проханням стати хрещеними батьками дитини, і вони погодилися.

При цьому Медведчук відмовився відповідати на питання, чи вважає російського президента своїм близьким другом.

"Коли йдеться про таку людину, то таке питання можна задавати тільки їй... а мені некоректно про це говорити", - зазначив він.

Раніше Медведчук заявляв, що кумівство з Путіним - це висока честь для нього.

Євген Кізілов, УП