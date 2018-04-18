Медведчук рассказал, почему взял Путина в кумовья

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Среда, 18 апреля 2018, 13:34

Лидер организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук объяснил причину, по которой выбрал президента России Владимир Путина в качестве крестного отца для своей дочери.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, которое брала дочь Бориса Немцова Жанна.

"Во-первых, у меня были тогда дружеские отношения с господином Медведевым (Дмитрием - УП), мы были главами президентских администраций. У меня были нормальные, деловые отношения с господином Путиным. И просто где-то в беседе возник этот вопрос", - сказал Медведчук.

По его словам, весной 2004 года у него родилась дочь и осенью того же года он обратился к Путину и жене Медведева Светлане с просьбой стать крестными родителями ребенка, и те согласились.

При этом Медведчук отказался отвечать на вопрос, считает ли российского президента своим близким другом.

"Когда речь идет о таком человеке, то такой вопрос можно задавать только ему… а мне некорректно об этом говорить", - отметил он.

Ранее Медведчук заявлял, что кумовство с Путиным - это высокая честь для него.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Медведчук Путин
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