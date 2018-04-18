Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найближчої доби буде прохолодно, сиро й вітряно

Середа, 18 квітня 2018, 13:52

В Україні найближчої доби 19 квітня велика частина території країни, крім заходу та крайнього півдня, опиниться під впливом вологого і досить холодного повітря.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, передає "Інтерфакс-Україна".

До того ж, майже всюди буде вітряно.

У північних, східних і центральних областях, а ввечері і в південній частині країни очікується невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-10° тепла; вдень 10-15°, в західних областях і на крайньому півдні країни 15-20°.

У Києві 19 квітня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12м/с, вранці, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 19 квітня найвища температура вдень була 26,3° в 1920 році, найнижча вночі -4,7° у 1979 році.

20 квітня в Україні без опадів, лише вночі в східній частині країни і місцями в центральних областях прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні до 11°; вдень 14-19°, на Закарпатті до 22°, в східних областях 10-15°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 15-17°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: