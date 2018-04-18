Найближчої доби буде прохолодно, сиро й вітряно

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Середа, 18 квітня 2018, 13:52

В Україні найближчої доби 19 квітня велика частина території країни, крім заходу та крайнього півдня, опиниться під впливом вологого і досить холодного повітря.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, передає "Інтерфакс-Україна".

До того ж, майже всюди буде вітряно.

У північних, східних і центральних областях, а ввечері і в південній частині країни очікується невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-10° тепла; вдень 10-15°, в західних областях і на крайньому півдні країни 15-20°.

У Києві 19 квітня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12м/с, вранці, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 19 квітня найвища температура вдень була 26,3° в 1920 році, найнижча вночі -4,7° у 1979 році.

20 квітня в Україні без опадів, лише вночі в східній частині країни і місцями в центральних областях прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні до 11°; вдень 14-19°, на Закарпатті до 22°, в східних областях 10-15°.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 15-17°.

Теми: погода
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