В ближайшие сутки будет прохладно, сыро и ветрено

В Украине в ближайшие сутки 19 апреля большая часть территории страны, кроме запада и крайнего юга, окажется под влиянием влажного и довольно холодного воздуха.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, передает "Интерфакс-Украина".



К тому же, почти везде будет ветрено.

В северных, восточных и центральных областях, а вечером и в южной части страны ожидается небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-10° тепла; днем 10-15°, в западных областях и на крайнем юге страны 15-20°.



В Киеве 19 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12м/с, утром, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 апреля самая высокая температура днем была 26,3° в 1920 году, самая низкая ночью -4,7° в 1979 году.



20 апреля в Украине без осадков, лишь ночью в восточной части страны и местами в центральных областях прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9°, на крайнем юге до 11°; днем 14-19°, в Закарпатье до 22°, в восточных областях 10-15°.



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-западный, 7-12м/с. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°.