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Попит на шенгенські візи в Україні впав удвічі

Середа, 18 квітня 2018, 14:34

У 2017 році громадяни України вдвічі рідше зверталися по короткострокові шенгенські візи, аніж у 2016-му.

Про це свідчать розрахунки ГО "Європа без бар’єрів"  на основі даних статистики Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Так, у 2017 році громадяни України зверталися по Шенгенські візи 720 976 разів, тоді кількість звернень за попередній рік склала 1 411 950.

Відповідно, у 2017 році громадяни України отримали в консульствах країн Шенгену 694 349 шенгенських віз, що вдвічі менше, ніж у 2016 році (1,36 млн).

Цього року Україна посіла 6 місце за кількістю отриманих шенгенських віз, тоді як у 2016 році була третьою після Росії та Китаю.

Очевидно, що різке падіння звернень і видачі пов’язане з тим, що 6,5 місяців 2017 року між Україною і ЄС діяв безвізовий режим для короткострокових поїздок. Додатково вплинули такі фактори, як те, що європейські консульства припинили видавати короткострокові візи власникам біометричних паспортів, а також те, що громадяни України у попередні роки отримали багато довгострокових мультивіз, які продовжили діяти у 2017 році.

Хоча Грузія отримала безвізовий режим всього на 2,5 місяці раніше, в 2017 році грузини аж у 4,5 рази рідше зверталися по шенгенські візи ніж у 2016 (23,3 тис проти 106 тис).

При цьому в обох країнах зросла частка відмов у візах – в України з 3,2% до 3,7%, а в Грузії у півтора рази – з 12,1% до 18,3%.

Ще одним імовірним ефектом українського безвізу стало суттєве зменшення кількості виданих Польщею шенгенських віз. Якщо у 2016 році Польща видала 1,063 млн таких віз, то в 2017 році – тільки 789 тисяч.

Теми: візиЄС
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