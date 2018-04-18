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Спрос на шенгенские визы в Украину упал вдвое

Среда, 18 апреля 2018, 14:34

В 2017 году граждане Украины вдвое реже обращались за краткосрочными шенгенскими визами, чем в 2016-ом.

Об этом свидетельствуют расчеты ОО "Европа без барьеров"  на основе данных статистики Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Так, в 2017 году граждане Украины обращались за Шенгенскими визами 720 976 раз, тогда количество обращений за предыдущий год составила 1 411 950.

Соответственно, в 2017 году граждане Украины получили в консульствах стран Шенгена 694 349 шенгенских виз, что вдвое меньше, чем в 2016 году (1,36 млн).

В этом году Украина заняла 6 место по количеству полученных шенгенских виз, тогда как в 2016 году была третьей после России и Китая.

Очевидно, что резкое падение обращений и выдачи связано с тем, что 6,5 месяцев 2017 года между Украиной и ЕС действовал безвизовый режим для краткосрочных поездок. Дополнительно повлияли такие факторы, как то, что европейские консульства перестали выдавать краткосрочные визы владельцам биометрических паспортов, а также то, что граждане Украины в предыдущие годы получили много долгосрочных мультивиз, которые продолжили действовать в 2017 году.

Хотя Грузия получила безвизовый режим всего на 2,5 месяца раньше, в 2017 году грузины аж в 4,5 раза реже обращались за шенгенскими визами чем в 2016 (23,3 тыс против 106 тыс).

При этом в обеих странах выросла доля отказов в визах – в Украины с 3,2% до 3,7%, а в Грузии в полтора раза – с 12,1% до 18,3%.

Еще одним вероятным эффектом украинского безвиза стало существенное уменьшение количества выданных Польшей шенгенских виз. Если в 2016 году Польша выдала 1,063 млн таких виз, то в 2017 году – только 789 тысяч.

Темы: визыЕС
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