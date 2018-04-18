Екс-помічника нардепа оштрафували на 13 тисяч за хабар у 150 тисяч

Суд оштрафував екс-помічника народного депутата Івана Бедринця на 12 750 гривень за отримання хабаря в 150 тисяч гривень.

Відповідний вирок виніс 12 квітня Тячівський райсуд Закарпатської області.

"Затвердити угоду про винуватість, укладену 15 лютого 2018 року між прокурором відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Закарпатської області радником юстиції Малицьким Сергієм Івановичем та ОСОБА_3 (Бедринцем – УП)", – йдеться у вироку.

Зазначається, що в травні 2017 року Бедринець пообіцяв знайомому допомогти уникнути кримінального переслідування, використовуючи свої зв'язки у Верховній Раді.

Отримавши за це 150 тисяч гривень, обвинувачений направив від імені нардепа звернення до очільників МВС Арсена Авакова, Нацполіції Сергія Князєва та Генпрокурора Юрія Луценка. В зверненнях вказувалось про неправомірність дій правоохоронців, а також ініціювалось питання щодо проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

У рішенні йдеться, що 15 лютого 2018 року прокурор та Бедринець уклали угоду, якою було визначено покарання – 12 750 гривень штрафу.

Згідно з сайтом "Посіпаки", Іван Бедринець був помічником депутата від БПП Василя Брензовича.

Наразі на сайті Ради серед помічників Брензовича він не значиться.