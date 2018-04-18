Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-помічника нардепа оштрафували на 13 тисяч за хабар у 150 тисяч

Середа, 18 квітня 2018, 17:56

Суд оштрафував екс-помічника народного депутата Івана Бедринця на 12 750 гривень за отримання хабаря в 150 тисяч гривень.

Відповідний вирок виніс 12 квітня Тячівський райсуд Закарпатської області.

"Затвердити угоду про винуватість, укладену 15 лютого 2018 року між прокурором відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Закарпатської області радником юстиції Малицьким Сергієм Івановичем та ОСОБА_3 (Бедринцем – УП)", – йдеться у вироку.

Зазначається, що в травні 2017 року Бедринець пообіцяв знайомому допомогти уникнути кримінального переслідування, використовуючи свої зв'язки у Верховній Раді.

Отримавши за це 150 тисяч гривень, обвинувачений направив від імені нардепа звернення до очільників МВС Арсена Авакова, Нацполіції Сергія Князєва та Генпрокурора Юрія Луценка. В зверненнях вказувалось про неправомірність дій правоохоронців, а також ініціювалось питання щодо проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності.

У рішенні йдеться, що 15 лютого 2018 року прокурор та Бедринець уклали угоду, якою було визначено покарання – 12 750 гривень штрафу.

Згідно з сайтом "Посіпаки", Іван Бедринець був помічником депутата від БПП Василя Брензовича.

Наразі на сайті Ради серед помічників Брензовича він не значиться.

Українська правда
Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: