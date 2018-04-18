Экс-помощника нардепа оштрафовали на 13 тысяч за взятку в 150 тысяч

Суд оштрафовал экс-помощника народного депутата Ивана Бедринца на 12 750 гривен за получение взятки в 150 тысяч гривен.

Соответствующий приговор вынес 12 апреля Тячевский райсуд Закарпатской области.

"Утвердить соглашение о виновности, заключенное 15 февраля 2018 между прокурором отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Закарпатской области советником юстиции Малицкий Сергеем Ивановичем и ЛИЦО_3 (Бедринцом – УП)", – говорится в приговоре.

Отмечается, что в мае 2017 года Бедринец пообещал знакомому помочь избежать уголовного преследования, используя свои связи в Верховной Раде.

Получив за это 150 тысяч гривен, обвиняемый направил от имени нардепа обращение к главам МВД Арсену Авакову, Нацполиции Сергею Князеву и генпрокурору Юрию Луценко. В обращениях указывалось о неправомерности действий правоохранителей, а также инициировался вопрос о проведении служебного расследования и привлечения виновных лиц к ответственности.

В решении говорится, что 15 февраля 2018 года прокурор и Бедринец заключили соглашение, которым было определено наказание – 12 750 гривен штрафа.

Согласно сайту "Посипаки", Иван Бедринец был помощником депутата от БПП Василия Брензовича.

Сейчас на сайте Рады среди помощников Брензовича он не значится.