Экс-помощника нардепа оштрафовали на 13 тысяч за взятку в 150 тысяч

1525 просмотров
Среда, 18 апреля 2018, 17:56

Суд оштрафовал экс-помощника народного депутата Ивана Бедринца на 12 750 гривен за получение взятки в 150 тысяч гривен.

Соответствующий приговор вынес 12 апреля Тячевский райсуд Закарпатской области.

"Утвердить соглашение о виновности, заключенное 15 февраля 2018 между прокурором отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Закарпатской области советником юстиции Малицкий Сергеем Ивановичем и ЛИЦО_3 (Бедринцом – УП)", – говорится в приговоре.

Отмечается, что в мае 2017 года Бедринец пообещал знакомому помочь избежать уголовного преследования, используя свои связи в Верховной Раде.

Получив за это 150 тысяч гривен, обвиняемый направил от имени нардепа обращение к главам МВД Арсену Авакову, Нацполиции Сергею Князеву и генпрокурору Юрию Луценко. В обращениях указывалось о неправомерности действий правоохранителей, а также инициировался вопрос о проведении служебного расследования и привлечения виновных лиц к ответственности.

В решении говорится, что 15 февраля 2018 года прокурор и Бедринец заключили соглашение, которым было определено наказание – 12 750 гривен штрафа.

Согласно сайту "Посипаки", Иван Бедринец был помощником депутата от БПП Василия Брензовича.

Сейчас на сайте Рады среди помощников Брензовича он не значится.

Украинская правда
Темы: суд
powered by lun.ua
По теме
Польская компания будет судиться с "Новым временем" из-за расследования о БМП 18 апреля 2018, 17:28
Пожар в "Виктории": обвиняемого директора госпитализировали из зала суда 18 апреля 2018, 16:52
Савченко говорит, что была для детектора лжи "крепким орешком" 18 апреля 2018, 16:51
Все новости
Главные новости
Минспорта "уточнило" приказ о запрете украинским спортсменам ездить в РФ
Комитет Рады рекомендовал сменить 13 членов ЦИК
"Укрпоште" разрешили принимать к оплате банковские карты
Суд не разрешил силой отбирать у Савченко слюну
Все новости
исследование

Что беспокоит украинских студентов, которые ищут работу

Культура

Вручили Пулитцеровскую премию-2018