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Київрада знову розгляне повернення ділянки на Поштовій громаді столиці

Середа, 18 квітня 2018, 20:41

19 квітня Київрада вкотре спробує розглянути питання повернення ділянки на Поштовій площі громаді столиці.

Про це повідомляє "Чесно".

Напередодні, 17 квітня виступ автора проекту рішення про розірвання інвестиційного договору з компанією забудовником Сергія Гусовського було перервано, а засідання закрито.

За словами голови фракції "Свобода" Юрія Сиротюка, конфлікт виник через бізнес-інтереси колишнього очільника Держуправління справами за часів Віктора Януковича Андрія Кравця.

"Він номінально залишається власником багатьох об’єктів, наприклад, кінотеатр "Зоряний", Гостинний двір. Я думаю, що депутатська більшість знайде чисто формальний привід не голосувати", - сказав він.

Водночас глава ГО "Почайна" Анабелла Моріна стверджує, що влада Києва намагається нівелювати історичну тему та переводить її в іншу площину, щоб побудувати на Поштовій торговельний центр.

"Влада взялась доводити, що музей, по-перше, не обов’язково робити на Поштовій площі – можна все відкопати та перенести деінде, наприклад, до Гостинного двору. А, по-друге, нічого історичного тут взагалі не знайшли – усі історії про старовину вигадують активісти", - заявила вона.

17 квітня під час обговорення проекту рішення активісти вимагали термінового розгляду питання. Однак секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що активісти заважають роботі і переніс засідання на четвер, 19 квітня.

Проект рішення Гусовського передбачає передачу земельної ділянки та недобудованого об'єкта "Музею історії Києва", проведення археологічних досліджень ДП "Центр археології Києва Інституту археології НАН України" і подальше створення музею за проектом, який переможе на міжнародному конкурсі.

У лютому 2015 року під час розкопок на Поштовій площі археологи на великій глибині знайшли частину вулиці середньовічного Києва.

Після цього міністр культури заявив, що забудовник з Поштової площі муситиме змінити проект.

12 березня на розкопках стародавньої вулиці Київ стався обвал ґрунту, і археологи призупинили роботи.

У квітні стародавню вулицю, знайдену на місці будівництва торгового центру на Поштовій площі, засипали землею. Таке рішення прийняла робоча група при Мінкульті, щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.

Згодом мер Києва Віталій Кличко запевнив, що археологічна знахідка на Подолі буде збережена.

Теми: Київ
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