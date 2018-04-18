Київрада знову розгляне повернення ділянки на Поштовій громаді столиці

19 квітня Київрада вкотре спробує розглянути питання повернення ділянки на Поштовій площі громаді столиці.

Про це повідомляє "Чесно".

Напередодні, 17 квітня виступ автора проекту рішення про розірвання інвестиційного договору з компанією забудовником Сергія Гусовського було перервано, а засідання закрито.

За словами голови фракції "Свобода" Юрія Сиротюка, конфлікт виник через бізнес-інтереси колишнього очільника Держуправління справами за часів Віктора Януковича Андрія Кравця.

"Він номінально залишається власником багатьох об’єктів, наприклад, кінотеатр "Зоряний", Гостинний двір. Я думаю, що депутатська більшість знайде чисто формальний привід не голосувати", - сказав він.

Водночас глава ГО "Почайна" Анабелла Моріна стверджує, що влада Києва намагається нівелювати історичну тему та переводить її в іншу площину, щоб побудувати на Поштовій торговельний центр.

"Влада взялась доводити, що музей, по-перше, не обов’язково робити на Поштовій площі – можна все відкопати та перенести деінде, наприклад, до Гостинного двору. А, по-друге, нічого історичного тут взагалі не знайшли – усі історії про старовину вигадують активісти", - заявила вона.

17 квітня під час обговорення проекту рішення активісти вимагали термінового розгляду питання. Однак секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що активісти заважають роботі і переніс засідання на четвер, 19 квітня.

Проект рішення Гусовського передбачає передачу земельної ділянки та недобудованого об'єкта "Музею історії Києва", проведення археологічних досліджень ДП "Центр археології Києва Інституту археології НАН України" і подальше створення музею за проектом, який переможе на міжнародному конкурсі.

У лютому 2015 року під час розкопок на Поштовій площі археологи на великій глибині знайшли частину вулиці середньовічного Києва.

Після цього міністр культури заявив, що забудовник з Поштової площі муситиме змінити проект.

12 березня на розкопках стародавньої вулиці Київ стався обвал ґрунту, і археологи призупинили роботи.

У квітні стародавню вулицю, знайдену на місці будівництва торгового центру на Поштовій площі, засипали землею. Таке рішення прийняла робоча група при Мінкульті, щоб зміцнити розкоп і захистити його від дощу і сонця.

Згодом мер Києва Віталій Кличко запевнив, що археологічна знахідка на Подолі буде збережена.