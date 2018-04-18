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Киевсовет снова рассмотрит возвращения участка на Почтовой общине столицы

Среда, 18 апреля 2018, 20:41

19 апреля Киевсовет в который раз попытается рассмотреть вопрос возврата участка на Почтовой площади общине столицы.

Об этом сообщает "Чесно".

Накануне, 17 апреля выступление автора проекта решения о расторжении инвестиционного договора с компанией застройщиком Сергея Гусовского было прервано, а заседание закрыто.

По словам председателя фракции "Свобода" Юрия Сиротюка, конфликт возник из-за бизнес-интересов бывшего главы Госуправления делами во времена Виктора Януковича Андрея Кравца.

"Он номинально остается владельцем многих объектов, например, кинотеатр "Зоряный", Гостиный двор. Я думаю, что депутатское большинство найдет чисто формальный повод не голосовать", - сказал он.

В то же время глава ОО "Почайна" Анабелла Морина утверждает, что власти Киева пытаются нивелировать историческую тему и переводят ее в другую плоскость, чтобы построить на Почтовой торговый центр.

"Власть взялась доказывать, что музей, во-первых, не обязательно делать на Почтовой площади - можно все откопать и перенести в другое место, например, в Гостиный двор. А, во-вторых, ничего исторического здесь вообще не нашли - все истории о старине придумывают активисты", - заявила она.

17 апреля, во время обсуждения проекта решения активисты требовали срочного рассмотрения вопроса. Однако секретарь Киевсовета Владимир Прокопов заявил, что активисты мешают работе и перенес заседание на четверг, 19 апреля.

Проект решения Гусовского предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта "Музей истории Киева", проведение археологических исследований ГП "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" и последующее создание музея по проекту, который победит на международном конкурсе.

В феврале 2015 года во время раскопок на Почтовой площади археологи на большой глубине нашли часть улицы средневекового Киева.

После этого министр культуры заявил, что застройщик с Почтовой площади должен будет изменить проект.

12 марта на раскопках древней улице Киев произошел обвал грунта, и археологи приостановили работы.

В апреле древнюю улицу, найденную на месте строительства торгового центра на Почтовой площади, засыпали землей. Такое решение приняла рабочая группа при Минкульте, чтобы укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заверил, что археологическая находка на Подоле будет сохранена.

Темы: Киев
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