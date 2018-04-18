"Динамо" та "Шахтар" пробилися до фіналу Кубка України

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" пробилися до фіналу Кубка України.

У півфіналі київська команда з рахунком 4:1 розгромила СК "Дніпро-1", що представляє Другу Лігу чемпіонату України з футболу. Вже в першому таймі у ворота господарів поля залетіли три м'ячі. Відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті Циганков. Ще по одному результативному удару на свій рахунок записали Шепелєв та Беседін.

У заключні 45-ть хвилин обидві команди забили ще по одному голу. У "Динамо" відзначився Вербич, а за дніпрян забив Когут.

В іншому півфінальному матчі "Шахтар" не мав проблем у поєдинку з "Маріуполем", вигравши з рахунком 5:1. У першому таймі за "Шахтар" два голи забив Тайсон та один результативний удар на рахунку Марлоса. Гості з Маріуполя ще до перерви відповіли одним точним ударом від Тищенка.

У завершальному таймі розгром гостей завершили голи від Кайоде та Петряка.

Нагадаємо, що фінал Кубка України пройде 9 травня на "Дніпро-Арені".