"Динамо" и "Шахтер" пробились в финал Кубка Украины

1986 просмотров
Среда, 18 апреля 2018, 20:55

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" пробились в финал Кубка Украины.

В полуфинале киевская команда со счетом 4:1 разгромила СК "Днепр-1", представляющий Вторую Лигу чемпионата Украины по футболу. Уже в первом тайме в ворота хозяев поля залетели три мяча. Открыл счет в матче, реализовав пенальти Цыганков. Еще по одному результативному удару на свой счет записали Шепелев и Беседин.

В заключительные 45-ть минут обе команды забили еще по одному голу. В "Динамо" отметился Вербич, а за днепрян забил Когут.

В другом полуфинальном матче "Шахтер" не имел проблем в поединке с "Мариуполем", выиграв со счетом 5:1. В первом тайме за "Шахтер" два гола забил Тайсон и один результативный удар на счету Марлоса. Гости из Мариуполя еще до перерыва ответили одним точным ударом от Тищенко.

В заключительном тайме разгром гостей завершили голы от Кайоде и Петряка.

Напомним, что финал Кубка Украины пройдет 9 мая на "Днепр-Арене".

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол Шахтер
powered by lun.ua
По теме
В Киеве можно будет сфотографироваться с Кубком Лиги чемпионов 18 апреля 2018, 14:53
46 депутатов Европарламента подписали письмо о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 17 апреля 2018, 23:29
"Динамо" в Харькове победило "Шахтер" 14 апреля 2018, 19:10
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
СБУ проверяет материал "Нового времени" на наличие гостайны
Минспорта уточнило приказ о запрете украинским спортсменам ездить в РФ
Комитет Рады рекомендовал сменить 13 членов ЦИК
Все новости
здоровье

Какие овощи нужно есть, чтобы не заработать инсульт

Видео

Hennessy снял рекламный ролик на велотреке во Львове