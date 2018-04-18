"Динамо" и "Шахтер" пробились в финал Кубка Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" пробились в финал Кубка Украины.

В полуфинале киевская команда со счетом 4:1 разгромила СК "Днепр-1", представляющий Вторую Лигу чемпионата Украины по футболу. Уже в первом тайме в ворота хозяев поля залетели три мяча. Открыл счет в матче, реализовав пенальти Цыганков. Еще по одному результативному удару на свой счет записали Шепелев и Беседин.

В заключительные 45-ть минут обе команды забили еще по одному голу. В "Динамо" отметился Вербич, а за днепрян забил Когут.

В другом полуфинальном матче "Шахтер" не имел проблем в поединке с "Мариуполем", выиграв со счетом 5:1. В первом тайме за "Шахтер" два гола забил Тайсон и один результативный удар на счету Марлоса. Гости из Мариуполя еще до перерыва ответили одним точным ударом от Тищенко.

В заключительном тайме разгром гостей завершили голы от Кайоде и Петряка.

Напомним, что финал Кубка Украины пройдет 9 мая на "Днепр-Арене".