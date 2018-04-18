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У центрі Києва у тролейбусі сталася бійка

Середа, 18 квітня 2018, 21:40

У Києві на вулиці Малій Житомирській у тролейбусі сталася бійка, один чоловік отримав незначні ножові поранення, рух вулицею був перекритий.

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

За словами очевидців, у тролейбусі №18 сталася бійка між двома компаніями. Один чоловік отримав ножове поранення.

До приїзду поліції двері тролейбусу заблокували, тому всі пасажири – учасники бійки, поранений та очевидці, серед яких були діти, залишалися всередині.

Пізніше на місце інциденту приїхала швидка і поліція. Двері тролейбусу розблокували, пораненого оглядають лікарі. Рух вулицею Мала Житомирська був перекритий.

У коментарі УП речниця поліції Києва Оксана Блищик розповіла, що один чоловік отримав поріз руки. Двох активних учасників бійки доправили до управління поліції. Їм пред'являть обвинувачення за ст. 125  ККУ за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

 
 
 

Українська правда

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Теми: Київ
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