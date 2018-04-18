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В центре Киева в троллейбусе произошла драка

Среда, 18 апреля 2018, 21:40

В Киеве на улице Малой Житомирской в троллейбусе произошла драка, один человек получил незначительные ножевые ранения, движение по улице было перекрыто.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

По словам очевидцев, в троллейбусе №18 произошла драка между двумя компаниями. Один человек получил ножевое ранение, а по словам других свидетелей, ранены два человека.

До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры - участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, оставались внутри.

Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Двери троллейбуса разблокировали, раненого осматривают врачи. Движение по улице Малая Житомирская было перекрытым.

В комментарии УП пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик рассказала, что один человек получил порез руки. Двух активных участников драки доставили в управление полиции. Им предъявят обвинения по ст. 125 УК по факту нанесения легких телесных повреждений.

 
 
 

Украинская правда

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Темы: Киев
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