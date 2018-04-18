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Німеччина проситиме США звільнити її компанії від санкцій проти РФ - ЗМІ

Середа, 18 квітня 2018, 23:12

Німеччина хоче, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила німецькі компанії від необхідності дотримуватися нових жорстких санкцій проти Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal  із посиланням на інформацію німецьких чиновників.

За даними видання, цього тижня під час візиту до Вашингтона міністр фінансів Німеччини просуватиме рішення про спеціальний підхід до німецьких компаній, а канцлер Ангела Меркель планує підняти це питання на зустрічі з Трампом пізніше цього місяця.

"Німецькі промислові гіганти, в тому числі Siemens, Daimler і Volkswagen, ведуть бізнес із юридичними особами, пов'язанами із підсанкційними людьми. Керівники німецьких компаній заявляють, що нові штрафні заходи можуть потенційно обійтися промисловості Німеччини у сотні мільйонів євро і поставити під загрозу спільні зусилля, спрямовані на перешкоджання банкам фінансувати нові проекти в Росії", - пише видання.

Нагадаємо, 6 квітня США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

Всі бізнесмени і чиновники, які потрапили під санкці, згадуються в "кремлівській доповіді, яку підготував Мінфін США з приводу російського втручання в американські вибори.

Європейська правда

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Теми: НімеччинаСШАРосіясанкції
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