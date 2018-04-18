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Германия будет просить США освободить ее компании от санкций против РФ - СМИ

Среда, 18 апреля 2018, 23:12

Германия хочет, чтобы администрация президента США Дональда Трампа освободила немецкие компании от необходимости соблюдать новые жесткие санкции против России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию немецких чиновников.

По данным издания, на этой неделе во время визита в Вашингтон министр финансов Германии будет продвигать решение о специальном подходе к немецким компаниям, а канцлер Ангела Меркель планирует поднять этот вопрос на встрече с Трампом позже в этом месяце.

"Немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, ведут бизнес с юридическими лицами, связанными с подсанкционніми людьми. Руководители немецких компаний заявляют, что новые штрафные меры могут потенциально обойтись промышленности Германии в сотни миллионов евро и поставить под угрозу совместные усилия, направленные на препятствование банкам финансировать новые проекты в России", - пишет издание.

Напомним, 6 апреля США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

Все бизнесмены и чиновники, которые попали под санкции, упоминаются в "кремлевском докладе", подготовленном Минфином США в связи с российским вмешательством в американские выборы.

Европейская правда

Темы: ГерманияСШАРосcиясанкции
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