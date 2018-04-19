Протести у Вірменії: демонстранти почали блокування уряду

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Четвер, 19 квітня 2018, 09:23

Демонстранти заблокували третій корпус будинку уряду Вірменії в Єревані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Азатутюн.

З допомогою фізичної сили правоохоронці усунули демонстрантів від входу в будівлю, розташовану на вулиці Вардананц.

Кілька демонстрантів були затримані.

 

Як повідомляє видання News.am, зранку учасники акції протесту розсілися біля будівлі уряду.

До цього моменту поліцейські виставили кордон перед будівлею.

Напередодні на мітингу лідер опозиції Нікол Пашинян повідомив про те, що 19 квітня відбудеться перше засідання уряду під головуванням нового прем'єр-міністра, екс-президента Сержа Саргсяна. Пашинян закликав блокувати роботу уряду, не дозволяючи нікому увійти в будівлю.

Акції протесту в Єревані проходить з 13 квітня. Учасники акції періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів. Акція спрямована проти обрання Сержа Саргсяна прем'єр-міністром.

Теми: Вірменія акції
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