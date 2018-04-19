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Протесты в Армении: демонстранты начали блокирование правительства

Четверг, 19 апреля 2018, 09:23

Демонстранты заблокировали третий корпус дома правительства Армении в Ереване.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Радио Азатутюн.

С помощью физической силы правоохранители устранили демонстрантов от входа в здание, расположенное на улице Вардананц.

Несколько демонстрантов были задержаны.

 

Как сообщает издание News.am, утром участники акции протеста расселись возле здания правительства.

До этого момента полицейские выставили кордон перед зданием.

Накануне на митинге лидер оппозиции Никол Пашинян сообщил о том, что 19 апреля состоится первое заседание правительства под председательством нового премьер-министра, экс-президента Сержа Саргсяна. Пашинян призвал блокировать работу правительства, не позволяя никому войти в здание.

Напомним, что акции протеста в Ереване проходит с 13 апреля. Участники акции периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов. Акция направлена против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром.

Темы: Арменияакции
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