Протесты в Армении: демонстранты начали блокирование правительства

1500 просмотров
Четверг, 19 апреля 2018, 09:23

Демонстранты заблокировали третий корпус дома правительства Армении в Ереване.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Радио Азатутюн.

С помощью физической силы правоохранители устранили демонстрантов от входа в здание, расположенное на улице Вардананц.

Несколько демонстрантов были задержаны.

 

Как сообщает издание News.am, утром участники акции протеста расселись возле здания правительства.

До этого момента полицейские выставили кордон перед зданием.

Накануне на митинге лидер оппозиции Никол Пашинян сообщил о том, что 19 апреля состоится первое заседание правительства под председательством нового премьер-министра, экс-президента Сержа Саргсяна. Пашинян призвал блокировать работу правительства, не позволяя никому войти в здание.

Напомним, что акции протеста в Ереване проходит с 13 апреля. Участники акции периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов. Акция направлена против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром.

Темы: Армения акции
powered by lun.ua
По теме
Протесты в Армении: демонстранты начали блокаду резиденции премьер-министра 18 апреля 2018, 11:22
В Ереване тысячи людей протестуют против нового премьера 17 апреля 2018, 21:13
Парламент Армении избрал Саргсяна премьером на фоне массовых протестов 17 апреля 2018, 16:41
Все новости
Главные новости
Украинская ГТС стоит 328 миллиардов гривен - Ernst & Young
"Пленки Онищенко": Депутат обнародовал запись разговора с Порошенко
АТО: боевики применили минометы и гранатометы, 2 раненых
СБУ обнародовала имена "вагнеров", которых переправили в Сирию ВМС России
Все новости
здоровье

6 мест в Киеве с полезными сладостями

Культура

Вручили Пулитцеровскую премию-2018