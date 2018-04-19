Поліція Вірменії попередила протестувальників про застосування зброї

Поліція Вірменії нагадала протестувальникам про можливість застосування зброї, якщо виникне загроза нападу на органи державної влади.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання News.am.

У своїй заяві поліція відзначила, що органи державної влади є об’єктами, які підлягають особливому режиму охорони.

"Закликаємо громадян, неповнолітніх учасників мітингу, їх батьків проявити пильність, не піддаватися на заклики організаторів акції до незаконних дій, так званих "несподіваних дій", - підкреслюється в заяві поліції.

Опозиційний лідер протесту Нікол Пашинян висловив переконання в тому, що поліція не має права використовувати зброю проти мирних демонстрантів.

"Звичайно, це незаконно. Це так за всіма міжнародними правилами. Це ж не новина! Що означає використання зброї проти демонстрантів, які не здійснюють насильницьких дій?" - цитує Пашиняна "Радио Азатутюн".

Як повідомлялося, демонстранти почали блокувати уряд у Єревані. Однак з допомогою фізичної сили правоохоронці усунули демонстрантів від входу в будівлю. Декількох протестувальників затримали.

Напередодні на мітингу лідер опозиції Нікол Пашинян повідомив про те, що 19 квітня відбудеться перше засідання уряду під головуванням нового прем'єр-міністра, екс-президента Сержа Саргсяна. Пашинян закликав блокувати роботу уряду, не дозволяючи нікому увійти в будівлю.

Нагадаємо, що акції протесту в Єревані проходить з 13 квітня. Учасники акції періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів. Акція спрямована проти обрання Сержа Саргсяна прем'єр-міністром.