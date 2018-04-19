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Полиция Армении предупредила протестующих о применении оружия

Четверг, 19 апреля 2018, 10:38

Полиция Армении напомнила протестующим о возможности применения оружия, если возникнет угроза нападения на органы государственной власти.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание News.am.

В своем заявлении полиция отметила, что органы государственной власти являются объектами, которые подлежат особому режиму охраны.

"Призываем граждан, несовершеннолетних участников митинга, их родителей проявить бдительность, не поддаваться на призывы организаторов акции к незаконным действиям, так называемым "неожиданным действиям", - подчеркивается в заявлении полиции.

Оппозиционный лидер протеста Никол Пашинян выразил убеждение в том, что полиция не имеет права использовать оружие против мирных демонстрантов.

"Конечно, это незаконно. Это так по всем международным правилам. Это же не новость! Что означает использование оружия против демонстрантов, которые не осуществляют насильственных действий?" - цитирует Пашиняна "Радио Азатутюн".

Как сообщалось, демонстранты начали блокировать правительство в Ереване. Однако с помощью физической силы правоохранители устранили демонстрантов от входа в здание. Несколько протестующих задержали.

Накануне на митинге лидер оппозиции Никол Пашинян сообщил о том, что 19 апреля состоится первое заседание правительства под председательством нового премьер-министра, экс-президента Сержа Саргсяна. Пашинян призвал блокировать работу правительства, не позволяя никому войти в здание.

Напомним, что акции протеста в Ереване проходит с 13 апреля. Участники акции периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов. Акция направлена против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром.

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