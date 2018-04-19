На Вінниччині поліція з вертольотом затримувала п’яного чоловіка зі зброєю

Київські правоохоронці прилетіли на гелікоптері у Вінницьку область, щоб затримати п’яного озброєного чоловіка, який взяв свою дружину в полон.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

В коментарі Українській правді спікер Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що спецоперація тривала майже 5 годин.

Подія сталася 18 квітня у селі Вербка Чечельницького району на Вінниччині. Нетверезий чоловік 49-річної мешканки Вербок почав погрожувати їй рушницею.

"Поліцейським вдалося вивести жінку з будинку. Вона не постраждала. Коли дебошир побачив працівників поліції - він відкрив стрілянину в бік поліцейських", - повідомили в поліції.

Щоб знешкодити селянина поліцейські відкрили вогонь у відповідь і поранили його в ногу. Після цього 50-річний громадянин забарикадувався в помешканні і, незважаючи на перемовини з поліцейськими, відмовився здаватися.

Повідомляється, що поліція розпочала операцію "Грім". Підрозділ КОРД зі столиці штурмував дім та вилучив у чоловіка зброю. Після цього йому надали медичну допомогу.

Під час обшуку будинку вилучили чотири тротилові шашки та електродетонатор, вилучене відправили на експертизу. Операцію проводили близько 100 поліцейських, а також 10 представників спецпідрозділу КОРД.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Раніше у квітні у нічному клубі Івано-Франківська сталася стрілянина. Тоді патрульні затримали 11 людей.