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На Вінниччині поліція з вертольотом затримувала п’яного чоловіка зі зброєю

Четвер, 19 квітня 2018, 11:58
На Вінниччині поліція з вертольотом затримувала п’яного чоловіка зі зброєю

Київські правоохоронці прилетіли на гелікоптері у Вінницьку область, щоб затримати п’яного озброєного чоловіка, який взяв свою дружину в полон.

Про  це повідомляє прес-служба Національної поліції.

В коментарі Українській правді спікер Національної поліції Ярослав Тракало повідомив, що спецоперація тривала майже 5 годин.

Подія сталася 18 квітня у селі Вербка Чечельницького району на Вінниччині. Нетверезий чоловік 49-річної мешканки Вербок почав погрожувати їй рушницею.

 

"Поліцейським вдалося вивести жінку з будинку. Вона не постраждала. Коли дебошир побачив працівників поліції - він відкрив стрілянину в бік поліцейських", - повідомили в поліції.

Щоб знешкодити селянина поліцейські відкрили вогонь у відповідь і поранили його в ногу. Після цього 50-річний громадянин забарикадувався в помешканні і, незважаючи на перемовини з поліцейськими, відмовився здаватися.

 

Повідомляється, що поліція розпочала операцію "Грім". Підрозділ КОРД зі столиці штурмував дім та вилучив у чоловіка зброю. Після цього йому надали медичну допомогу.

Під час обшуку будинку вилучили чотири тротилові шашки та електродетонатор, вилучене відправили на експертизу. Операцію проводили близько 100 поліцейських, а також 10 представників спецпідрозділу КОРД.

 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

У поліції масштаби спецоперації пояснили тим, що часто подібні події в українській сільській місцевості закінчуються трагічно, тому поліція вживає всіх можливих заходів, щоб врятувати людські життя.

Як приклад, директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко нагадав про трагічну подію, яка сталася у Тернопільській області у 2016 році, коли загинуло два правоохоронці, дружина нападника і він сам.

"Чотири трупи у селі через сімейну сварку з рушницею, тому сільські п'яні сімейні сварки із рушницями не такі невинні, як можуть здатися на перший погляд, тим паче нині, коли багато натягали зброї і вибухівки з війни по хатах," - пояснив Шевченко.

Він додав, що КОРД у Вінницькій області наразі готується, тож довелося залучати правоохоронців з Києва.

Українська правда

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Теми: поліціяВінницька область
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