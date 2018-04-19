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В Винницкой области полиция с вертолетом задерживала пьяного мужчину с оружием

Четверг, 19 апреля 2018, 11:58
В Винницкой области полиция с вертолетом задерживала пьяного мужчину с оружием

Киевские правоохранители прилетели на вертолете в Винницкую область, чтобы задержать пьяного вооруженного мужчину, который взял свою жену в плен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В комментарии Украинской правде спикер Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что спецоперация длилась почти 5 часов.

Событие произошло 18 апреля в селе Вербка Чечельницкого района Винницкой области. Нетрезвый мужчина 49-летней жительницы Вербок начал угрожать ей ружьем.

 

"Полицейским удалось вывести женщину из дома. Она не пострадала. Когда дебошир увидел полицейских - он открыл стрельбу в сторону полицейских", - сообщили в полиции.

Чтобы обезвредить крестьянина полицейские открыли огонь и ранили его в ногу. После этого 50-летний мужчина забаррикадировался в доме и, несмотря на переговоры с полицейскими, отказался сдаваться.

 

Сообщается, что полиция начала операцию "Гром". Подразделение КОРД из столицы штурмовало дом и изъяло у мужчины оружие. После этого ему оказали медицинскую помощь.

Во время обыска дома изъяли четыре тротиловые шашки и электродетонатор, изъятое отправили на экспертизу. Операцию проводили около 100 полицейских, а также 10 представителей спецподразделения КОРД.

 

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В полиции масштабы спецоперации объяснили тем, что часто подобные события в украинской сельской местности заканчиваются трагически, поэтому полиция принимает все возможные меры, чтобы спасти человеческие жизни.

В качестве примера, директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко напомнил о трагическом событии, которое произошло в Тернопольской области в 2016 году, когда погибло два правоохранителя,  жена нападающего и его самого застрелили.

"Четыре трупа в селе из-за семейной ссоры с ружьем, поэтому сельские пьяные семейные ссоры с ружьями не такие невинные, как могут показаться на первый взгляд, тем более сейчас, когда многие натягивали оружия и взрывчатки с войны по домам", - пояснил Шевченко.

Он также добавил, что КОРД в Винницкой области сейчас готовится, поэтому пришлось привлекать правоохранителей из Киева.

Украинская правда

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Темы: полицияВинницкая область
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