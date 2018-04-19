В Винницкой области полиция с вертолетом задерживала пьяного мужчину с оружием

Киевские правоохранители прилетели на вертолете в Винницкую область, чтобы задержать пьяного вооруженного мужчину, который взял свою жену в плен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В комментарии Украинской правде спикер Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что спецоперация длилась почти 5 часов.

Событие произошло 18 апреля в селе Вербка Чечельницкого района Винницкой области. Нетрезвый мужчина 49-летней жительницы Вербок начал угрожать ей ружьем.

"Полицейским удалось вывести женщину из дома. Она не пострадала. Когда дебошир увидел полицейских - он открыл стрельбу в сторону полицейских", - сообщили в полиции.

Чтобы обезвредить крестьянина полицейские открыли огонь и ранили его в ногу. После этого 50-летний мужчина забаррикадировался в доме и, несмотря на переговоры с полицейскими, отказался сдаваться.

Сообщается, что полиция начала операцию "Гром". Подразделение КОРД из столицы штурмовало дом и изъяло у мужчины оружие. После этого ему оказали медицинскую помощь.

Во время обыска дома изъяли четыре тротиловые шашки и электродетонатор, изъятое отправили на экспертизу. Операцию проводили около 100 полицейских, а также 10 представителей спецподразделения КОРД.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее в апреле в ночном клубе Ивано-Франковска произошла стрельба. Тогда патрульные задержали 11 человек.