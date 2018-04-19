У РФ хотіли би зняти кіно про Донбас, але немає "хороших сценаріїв"

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Четвер, 19 квітня 2018, 12:38

У Міністерстві культури Росії запропонували зняти фільм або серіал про окуповані райони Донбасу.

Про це заявив перший заступник Мінкультури РФ Володимир Аристархов, виступаючи в Москві на конференції: "Культурний простір народів Росії і Донбасу", передає "ТАСС".

За його словами, події останніх років на Донбасі "гідні того, щоб зняти про них хороший художній фільм або серіал".

Також Аристархов заявив про так зване культурне співробітництво Росії і Донбасу, зазначивши, що "сотні російських творчих колективів побували там з гастролями".

Він додав, що в російському Мінкультури чекають "хороший сценарій для фільму або серіалу про Новоросію".

Україська правда
Теми: Донбас Росія культура кіно
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