Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ хотіли би зняти кіно про Донбас, але немає "хороших сценаріїв"

Четвер, 19 квітня 2018, 12:38

У Міністерстві культури Росії запропонували зняти фільм або серіал про окуповані райони Донбасу.

Про це заявив перший заступник Мінкультури РФ Володимир Аристархов, виступаючи в Москві на конференції: "Культурний простір народів Росії і Донбасу", передає "ТАСС".

За його словами, події останніх років на Донбасі "гідні того, щоб зняти про них хороший художній фільм або серіал".

Також Аристархов заявив про так зване культурне співробітництво Росії і Донбасу, зазначивши, що "сотні російських творчих колективів побували там з гастролями".

Він додав, що в російському Мінкультури чекають "хороший сценарій для фільму або серіалу про Новоросію".

Україська правда
Теми: ДонбасРосіякультуракіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Донбас
"Багато хто дуже повірив у ЗСУ, але війну без тилу не виграти". 20-річний захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка"
Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського
"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: