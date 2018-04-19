В РФ хотели бы снять фильм о Донбассе, но нет "хороших сценариев"

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Четверг, 19 апреля 2018, 12:38

В Министерстве культуры России предложили снять фильм или сериал об оккупированных районах Донбасса.

Об этом заявил первый заместитель минкультуры РФ Владимир Аристархов, выступая  в Москве на конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса", передает "ТАСС".

По его словам, события последних лет на Донбассе "достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал".

Также Аристархов заявил о неком культурном сотрудничестве России и Донбасса, отметив, что "сотни российских творческих коллективом побывали там с гастролями".

Он добавил, что в российском минкультуры ждут "хороший сценарий для фильма или сериала о Новороссии".

Украинская правда
Темы: Донбасс Росcия культура кино
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