В РФ хотели бы снять фильм о Донбассе, но нет "хороших сценариев"
В Министерстве культуры России предложили снять фильм или сериал об оккупированных районах Донбасса.
Об этом заявил первый заместитель минкультуры РФ Владимир Аристархов, выступая в Москве на конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса", передает "ТАСС".
По его словам, события последних лет на Донбассе "достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал".
Также Аристархов заявил о неком культурном сотрудничестве России и Донбасса, отметив, что "сотни российских творческих коллективом побывали там с гастролями".
Он добавил, что в российском минкультуры ждут "хороший сценарий для фильма или сериала о Новороссии".