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На Закарпатті зарізали підлітка: розлючений натовп хоче вчинити самосуд

Четвер, 19 квітня 2018, 12:41

Суд відпустив під домашній арешт 14-річного мешканця Тячівського району Закарпаття, підозрюваного у вбивстві ножем однолітка. Люди з цим не погодилися.

Про це пише місцеве видання Mukachevo.net.

Повідомляється, що за версією слідства, 14 березня хлопець у себе вдома в селі Нижня Апша наніс численні ножові поранення 9-класнику, і той помер. Спершу підозрюваного взяли під варту, а 3 тижні тому суд відпустив його під домашній арешт.

Після цього близько 500 селян вийшли на трасу міжнародного значення "Мукачево – Рогатин" і блокували її 8 годин, до пізнього вечора 18 квітня.

 

Вони висловлюють обурення тим, що головний підозрюваний не виконує рішення суду, а вільно гуляє селом. Зокрема, ходить до школи. Також місцеві наполягають, що у цього підозрюваного був спільник, якого поліція не затримала.

За інформацією видання, через заворушення на місце події виїхало все керівництво закарпатської поліції на чолі з її керівником Романом Стефанишином. Правоохоронці забрали головного підозрюваного до відділку, адже розлючений натовп був готовий вчинити самосуд.

Місцевий телеканал "Сіріус" зняв про ці події сюжет.

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаттянадзвичайна подіявбивствомітинги
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