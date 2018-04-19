На Закарпатье зарезали подростка: разъяренная толпа хочет вершить самосуд

9513 просмотров
Четверг, 19 апреля 2018, 12:41

Суд отпустил под домашний арест 14-летнего жителя Тячевского района Закарпатья, подозреваемого в убийстве ножом сверстника. Люди с этим не согласились.

Об этом пишет местное издание Mukachevo.net.

Сообщается, что по версии следствия, 14 марта парень у себя дома в селе Нижняя Апша нанес многочисленные ножевые ранения 9-класснику, и тот умер. Сначала подозреваемого взяли под стражу, а 3 недели назад суд отпустил его под домашний арест.

После этого около 500 крестьян вышли на трассу международного значения "Мукачево - Рогатин" и блокировали ее 8 часов, до позднего вечера 18 апреля.

 

Они возмущены тем, что главный подозреваемый не выполняет решение суда, а свободно гуляет по селу. В частности, ходит в школу. Также местные настаивают, что у этого подозреваемого был сообщник, которого полиция не задержала.

По информации издания, из-за беспорядков на место происшествия выехало все руководство закарпатской полиции во главе с ее руководителем Романом Стефанишиным. Правоохранители забрали главного подозреваемого в участок, ведь разъяренная толпа была готова совершить самосуд.

Местный телеканал "Сириус" снял об этих событиях сюжет.

Темы: Закарпатье чрезвычайное происшествие убийство митинги
powered by lun.ua
По теме
11 апреля 2018, 10:52
Сотни закарпатцев возили автобусами в Венгрию голосовать за власть – СМИ 10 апреля 2018, 19:48
Витя Орбан the best, или Как на Закарпатье выбирали парламент Венгрии 10 апреля 2018, 09:40
Все новости
Главные новости
С крыши нового ТРЦ в Киеве сдуло фрагмент крыши: ранена женщина
В АП назвали фейком "пленки Онищенко"
Украина – оккупантам: Чтобы отобрать Тузлу, нужен референдум
Сорвалась крупнейшая сделка Фонда гарантирования вкладов
Все новости
скандал

Как в Финляндии выращивают животных на мех

Видео

Что рассказывает "Похищенная принцесса" об украинской анимации