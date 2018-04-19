На Закарпатье зарезали подростка: разъяренная толпа хочет вершить самосуд

Суд отпустил под домашний арест 14-летнего жителя Тячевского района Закарпатья, подозреваемого в убийстве ножом сверстника. Люди с этим не согласились.

Об этом пишет местное издание Mukachevo.net.

Сообщается, что по версии следствия, 14 марта парень у себя дома в селе Нижняя Апша нанес многочисленные ножевые ранения 9-класснику, и тот умер. Сначала подозреваемого взяли под стражу, а 3 недели назад суд отпустил его под домашний арест.

После этого около 500 крестьян вышли на трассу международного значения "Мукачево - Рогатин" и блокировали ее 8 часов, до позднего вечера 18 апреля.

Они возмущены тем, что главный подозреваемый не выполняет решение суда, а свободно гуляет по селу. В частности, ходит в школу. Также местные настаивают, что у этого подозреваемого был сообщник, которого полиция не задержала.

По информации издания, из-за беспорядков на место происшествия выехало все руководство закарпатской полиции во главе с ее руководителем Романом Стефанишиным. Правоохранители забрали главного подозреваемого в участок, ведь разъяренная толпа была готова совершить самосуд.

Местный телеканал "Сириус" снял об этих событиях сюжет.