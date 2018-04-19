З даху нового торгово-розважального центру "Смарт Плаза" в Києві на проспекті Перемоги здуло кілька фрагментів даху, постраждала жінка.



Про це повідомляє сайт dtp.kiev.ua.

За даними видання, жінка похилого віку з множинними травмами госпіталізована. Решта відбулися переляком. Відзначається, що на місце виїхала слідчо-оперативна група.

"Працівники "Смарт Плаза" хотіли швидко прибрати фрагменти здутого вітром даху і заховати постраждалу, люди не дали", – зазначає видання.