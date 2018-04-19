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З нового ТРЦ в Києві здуло фрагмент даху: поранено жінку

Четвер, 19 квітня 2018, 13:36

З даху нового торгово-розважального центру "Смарт Плаза" в Києві на проспекті Перемоги здуло кілька фрагментів даху, постраждала жінка.

Про це повідомляє сайт dtp.kiev.ua.

За даними видання, жінка похилого віку з множинними травмами госпіталізована. Решта відбулися переляком. Відзначається, що на місце виїхала слідчо-оперативна група.

 
 
 
 

"Працівники "Смарт Плаза" хотіли швидко прибрати фрагменти здутого вітром даху і заховати постраждалу, люди не дали", – зазначає видання.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подія
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