С крыши нового ТРЦ в Киеве сдуло фрагмент крыши: ранена женщина

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Четверг, 19 апреля 2018, 13:36

С крыши нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза" в Киеве на проспекте Победы сдуло несколько фрагментов крыши, пострадала женщина.

Об этом сообщает сайт dtp.kiev.ua.

По данным издания, пожилая женщина с множественными травмами госпитализирована. Остальные отделались испугом. Отмечается, что на место выехала следственно-оперативная группа.

 
 
 

"Работники "Смарт Плаза" хотели быстро убрать фрагменты сдутой ветром крыши и спрятать пострадавшую, люди не дали", – отмечает издание.

 

Темы: Киев чрезвычайное происшествие
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