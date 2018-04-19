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С нового ТРЦ в Киеве сдуло фрагмент крыши: ранена женщина

Четверг, 19 апреля 2018, 13:36

С крыши нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза" в Киеве на проспекте Победы сдуло несколько фрагментов крыши, пострадала женщина.

Об этом сообщает сайт dtp.kiev.ua.

По данным издания, пожилая женщина с множественными травмами госпитализирована. Остальные отделались испугом. Отмечается, что на место выехала следственно-оперативная группа.

 
 
 

"Работники "Смарт Плаза" хотели быстро убрать фрагменты сдутой ветром крыши и спрятать пострадавшую, люди не дали", – отмечает издание.

 

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Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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