С крыши нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза" в Киеве на проспекте Победы сдуло несколько фрагментов крыши, пострадала женщина.

Об этом сообщает сайт dtp.kiev.ua.

По данным издания, пожилая женщина с множественными травмами госпитализирована. Остальные отделались испугом. Отмечается, что на место выехала следственно-оперативная группа.

"Работники "Смарт Плаза" хотели быстро убрать фрагменты сдутой ветром крыши и спрятать пострадавшую, люди не дали", – отмечает издание.