С нового ТРЦ в Киеве сдуло фрагмент крыши: ранена женщина
Четверг, 19 апреля 2018, 13:36
С крыши нового торгово-развлекательного центра "Смарт Плаза" в Киеве на проспекте Победы сдуло несколько фрагментов крыши, пострадала женщина.
Об этом сообщает сайт dtp.kiev.ua.
По данным издания, пожилая женщина с множественными травмами госпитализирована. Остальные отделались испугом. Отмечается, что на место выехала следственно-оперативная группа.
"Работники "Смарт Плаза" хотели быстро убрать фрагменты сдутой ветром крыши и спрятать пострадавшую, люди не дали", – отмечает издание.