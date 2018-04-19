До України повертається тепло

В Україні в п'ятницю буде прохолодно, але до суботи потеплішає.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У п'ятницю, 20 квітня, східна частина України залишиться в прохолодній і вологій повітряній масі, на решті території країни очікується зростання атмосферного тиску, зменшення хмарності та незначне підвищення денної температури.

У східній частині, вночі місцями і в центральних областях і в Приазов'ї в п'ятницю очікується невеликий дощ, на решті території - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/ с, вночі та вранці по всій Україні, вдень в східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні до 11°, вдень 14-19°, на Закарпатті до 22°, в східних областях 10-15°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-18 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 16-18°.

Погода на 20 квітня

У суботу, 21 квітня, в Україні без опадів, лише в північних областях вдень місцями пройде невеликий дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/ с, удень у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8°, на крайньому півдні до 12° тепла, вдень 18-24°, на Прикарпатті до 27°, на сході країни та узбережжі морів 14-20°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 21-23°.

Погода на 21 квітня

Згідно з погодною мапою Укргідрометцентру, в неділю, 22 квітня, в Україні вночі очікується від 5 до 13° тепла, вдень 13-22°. Опадів переважно не передбачається, тільки на сході та в Криму можливі невеликі дощі.