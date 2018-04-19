В Украину возвращается тепло

В Украине в пятницу будет прохладно, но к субботе потеплеет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В пятницу, 20 апреля, восточная часть Украины останется в прохладной и влажной воздушной массе, на остальной территории страны ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и незначительное повышение дневной температуры.

В восточной части, ночью местами и в центральных областях и в Приазовье в пятницу ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром по всей Украине, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, на крайнем юге до 11°, днем 14-19°, на Закарпатье до 22°, в восточных областях 10-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 6-8° , днем 16-18°.

Погода на 20 апреля

В субботу, 21 апреля, в Украине без осадков, лишь в северных областях днем местами пройдет небольшой дождь, местами возможна гроза. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°, на крайнем юге до 12° тепла, днем 18-24°, в Прикарпатье до 27°, на востоке страны и побережье морей 14-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 21-23°.

Погода на 21 апреля

Согласно погодной карте Укргидрометцентра, в воскресенье, 22 апреля, в Украине ночью ожидается от 5 до 13° тепла, днем 13-22°. Осадков преимущественно не предвидится, только на востоке и в Крыму возможны небольшие дожди.