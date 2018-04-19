Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину возвращается тепло

Четверг, 19 апреля 2018, 14:14

В Украине в пятницу будет прохладно, но к субботе потеплеет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В пятницу, 20 апреля, восточная часть Украины останется в прохладной и влажной воздушной массе, на остальной территории страны ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и незначительное повышение дневной температуры.

В восточной части, ночью местами и в центральных областях и в Приазовье в пятницу ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром по всей Украине, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, на крайнем юге до 11°, днем 14-19°, на Закарпатье до 22°, в восточных областях 10-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Температура ночью 6-8° , днем 16-18°.

 
Погода на 20 апреля

В субботу, 21 апреля, в Украине без осадков, лишь в северных областях днем местами пройдет небольшой дождь, местами возможна гроза. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°, на крайнем юге до 12° тепла, днем 18-24°, в Прикарпатье до 27°, на востоке страны и побережье морей 14-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 21-23°.

 
Погода на 21 апреля

Согласно погодной карте Укргидрометцентра, в воскресенье, 22 апреля, в Украине ночью ожидается от 5 до 13° тепла, днем 13-22°. Осадков преимущественно не предвидится, только на востоке и в Крыму возможны небольшие дожди.

 
Погода на 22 преля

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: