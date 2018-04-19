На Прикарпатті злетів з дороги пасажирський автобус, є загиблий і поранені
19 квітня в Надвірнянському районі Івано-Франківської області перекинувся пасажирський автобус, наслідком чого стала загибель однієї людини і травмування чотирьох.
Про це повідомляє місцеве видання "Галицький кореспондент".
Речниця обласного управління поліції Мирослава Белдик розповіла, що в аварію потрапив рейсовий автобус.
"Сталося перекидання автобуса "Надвірна-Ланчин". За попередніми даними, є загиблий, четверо пасажирів отримали травми, троє з них – діти. Поліція встановлює всі обставини – чи було зіткнення, яка причина аварії", – пояснила вона.
За словами речниці, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка повинна вивчити обставини і встановити деталі смертельної ДТП.
"На кадрах видно ще один автомобіль зі слідами пошкоджень, але все треба з’ясувати точно", – додала Белдик.
На фотографіях з місця події і дійсно є другий автомобіль – Dacia, передня частина якого зазнала суттєвих пошкоджень.
За інформацією видання "Галка", ДТП сталася поблизу села Лоєва, що між Надвірною та Яремче. Перекинувся мікроавтобус Mercedes Sprinter.
"Особа загиблого встановлюється. Це – пасажир мікроавтобусу", - повідомили журналістам в секторі комунікацій ГУ НП в Івано-Франківській області.