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На Прикарпатті злетів з дороги пасажирський автобус, є загиблий і поранені

Четвер, 19 квітня 2018, 16:57

19 квітня в Надвірнянському районі Івано-Франківської області перекинувся пасажирський автобус, наслідком чого стала загибель однієї людини і травмування чотирьох.

Про це повідомляє місцеве видання "Галицький кореспондент".

Речниця обласного управління поліції Мирослава Белдик розповіла, що в аварію потрапив рейсовий автобус.

"Сталося перекидання автобуса "Надвірна-Ланчин". За попередніми даними, є загиблий, четверо пасажирів отримали травми, троє з них – діти. Поліція встановлює всі обставини – чи було зіткнення, яка причина аварії", – пояснила вона.

За словами речниці, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка повинна вивчити обставини і встановити деталі смертельної ДТП.

 

"На кадрах видно ще один автомобіль зі слідами пошкоджень, але все треба з’ясувати точно", – додала Белдик.

На фотографіях з місця події і дійсно є другий автомобіль – Dacia, передня частина якого зазнала суттєвих пошкоджень.

 

За інформацією видання "Галка", ДТП сталася поблизу села Лоєва, що між Надвірною та Яремче. Перекинувся мікроавтобус Mercedes Sprinter.

"Особа загиблого встановлюється. Це – пасажир мікроавтобусу", - повідомили журналістам в секторі комунікацій ГУ НП в Івано-Франківській області.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПІвано-Франківська область
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