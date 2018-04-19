На Прикарпатье слетел с дороги пассажирский автобус, есть погибший и раненые

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Четверг, 19 апреля 2018, 16:57

19 апреля в Надворнянском районе Ивано-Франковской области перевернулся пассажирский автобус, следствием чего стала гибель одного человека и травмирование четырех.

Об этом сообщает местное издание "Галицкий корреспондент".

Пресс-секретарь областного управления полиции Мирослава Белдик рассказала, что в аварию попал рейсовый автобус.

"Произошло опрокидывание автобуса "Надворная-Ланчин". По предварительным данным, есть погибший, четверо пассажиров получили травмы, трое из них - дети. Полиция устанавливает все обстоятельства – было ли столкновение, какова причина аварии", - пояснила она.

По словам пресс-секретаря, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая должна изучить обстоятельства и установить детали смертельного ДТП.

 

"На кадрах видно еще один автомобиль со следами повреждений, но все надо выяснить точно", - добавила Белдик.

На фотографиях с места происшествия и действительно есть второй автомобиль - Dacia, передняя часть которого серьезно пострадала.

 

По информации издания "Галка", ДТП произошло вблизи села Лоева, что между Надворной и Яремче. Перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter.

"Личность погибшего устанавливается. Это - пассажир микроавтобуса", - сообщили журналистам в секторе коммуникаций ГУ НП в Ивано-Франковской области.

 

Темы: ДТП Ивано-Франковская область
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