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Луценко має матеріали на зняття недоторканності ще з кількох нардепів

Четвер, 19 квітня 2018, 17:05
Луценко має матеріали на зняття недоторканності ще з кількох нардепів

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що має матеріали щодо зняття недоторканності з низки народних депутатів.

Про це він сказав під час брифінгу в прокуратурі Дніпропетровщини, інформує "Радіо Свободи".

"У мене на столі п'ять матеріалів, у тому числі і зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо зняття депутатської недоторканності з ряду народних депутатів. Інформація про готовність таких документів відповідає дійсності на 90%", – сказав Луценко.

Генпрокурор заявив, що зібрані документи достатні для подання до парламенту на зняття депутатської недоторканності, але "юридичне управління Генеральної прокуратури має надати свій висновок, можливо, внести технічні поправки в сам текст".

Водночас Луценко не уточнив, про яких депутатів іде мова.

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьГенпрокуратураЛуценко
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