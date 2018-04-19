Луценко має матеріали на зняття недоторканності ще з кількох нардепів

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що має матеріали щодо зняття недоторканності з низки народних депутатів.

Про це він сказав під час брифінгу в прокуратурі Дніпропетровщини, інформує "Радіо Свободи".

"У мене на столі п'ять матеріалів, у тому числі і зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо зняття депутатської недоторканності з ряду народних депутатів. Інформація про готовність таких документів відповідає дійсності на 90%", – сказав Луценко.

Генпрокурор заявив, що зібрані документи достатні для подання до парламенту на зняття депутатської недоторканності, але "юридичне управління Генеральної прокуратури має надати свій висновок, можливо, внести технічні поправки в сам текст".

Водночас Луценко не уточнив, про яких депутатів іде мова.