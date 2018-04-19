Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов.



Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, информирует "Радио Свобода".



"У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", – сказал Луценко.



Генпрокурор заявил, что собранные документы достаточны для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но "юридическое управление Генеральной прокуратуры должно предоставить свое заключение, возможно, внести технические поправки в текст".



В то же время Луценко не уточнил, о каких депутатах идет речь.