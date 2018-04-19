У Луценко есть материалы на снятие недотоканности еще с нескольких нардепов

2461 просмотр
Четверг, 19 апреля 2018, 17:05

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов.

Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, информирует "Радио Свобода".

"У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", – сказал Луценко.

Генпрокурор заявил, что собранные документы достаточны для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но "юридическое управление Генеральной прокуратуры должно предоставить свое заключение, возможно, внести технические поправки в текст".

В то же время Луценко не уточнил, о каких депутатах идет речь.

Темы: неприкосновенность Генпрокуратура Луценко
powered by lun.ua
По теме
Конституционный суд взялся за отмену депутатской неприкосновенности 6 апреля 2018, 16:22
Парубий рассказал, как ускорит снятие неприкосновенности со всех нардепов 22 марта 2018, 16:09
Лишение неприкосновенности Савченко рассмотрят уже через час – Парубий 22 марта 2018, 10:21
Все новости
Главные новости
Суд по Януковичу перешел к дебатам. Защита объявила протест
Части экипажа скандального судна "Норд" удалось сбежать из Украины
У Луценко есть материалы на снятие недотоканности еще с нескольких нардепов
Криминальное окружение Путина стояло за транзитом газа в Украину — Дождь
Все новости
киев

В начале лета в Киеве запустится Uber Eats

флешмоб

#LemonFaceChallenge: зачем люди выкладывают видео, как они съедают лимон