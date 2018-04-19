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У Луценко есть материалы на снятие неприкосновенности с нескольких нардепов

Четверг, 19 апреля 2018, 17:05
У Луценко есть материалы на снятие неприкосновенности с нескольких нардепов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов.

Об этом он сказал во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, информирует "Радио Свобода".

"У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", – сказал Луценко.

Генпрокурор заявил, что собранные документы достаточны для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но "юридическое управление Генеральной прокуратуры должно предоставить свое заключение, возможно, внести технические поправки в текст".

В то же время Луценко не уточнил, о каких депутатах идет речь.

Темы: неприкосновенностьГенпрокуратураЛуценко
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