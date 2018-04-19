У зоні проведення антитерористичної операції, вздовж лінії розмежування, встановили спеціальні радіопередавачі, які блокують російське пропагандистське мовлення на Донбасі.

Про це під час наради з питань протидії інформаційній агресії РФ у четвер заявив президент Петро Порошенко.

За його словами, важливим елементом гібридної війни Росії проти України є не лише військові дії та економічний тиск, але і поширення пропаганди та фейкових новин

"Ми не можемо бути тут безпечними, треба підготувати відповідну реакцію з боку української держави на такі загрози і виклики, які ми сьогодні бачимо. У першу чергу ця "отрута" діє з окупованої території, зі сходу нашої країни", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що для того, аби запобігти розповсюдженню антиукраїнського мовлення на території Донецької та Луганської областей, а також у Харківській та Запорізькій, були розроблені та встановлені вдовж всієї лінії розмежування спеціальні радіопередавачі, які блокують російські ЗМІ.

Порошенко уточнив, що радіопередавачі дозволять покращити сигнал для українських мовників, які "щеплені" від російської пропаганди.

Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, генерал Леонід Євдоченко продемонстрував як працює система, зазначивши, що з запуском даної системи під "інформаційний захист" потрапляють українці, які проживають в 150 населених пунктах Донбасу.

Він пояснив, що система блокує аналогові, цифрові телевізійні сигнали, які надходять з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, зокрема, блокується понад 40 каналів російського і сепаратистського телебачення.

Підсумовуючи Порошенко додав, що наразі потребує детального вивчення питання, як за допомогою соцмереж та інтернету протидіяти російській агресії, зберігаючи свободу слова.

Також він подякував іноземним партнерам, які надали обладнання, зазначивши, що це так само важливо, як і передача Україні летальної зброї.