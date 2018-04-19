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В зоне АТО поставили "глушилки российской прапаганды"

Четверг, 19 апреля 2018, 17:12

В зоне проведения антитеррористической операции, вдоль линии разграничения, установили специальные радиопередатчики, которые блокируют российское пропагандистское вещание на Донбассе.

Об этом во время совещания по вопросам противодействия информационной агрессии РФ в четверг заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, важным элементом гибридной войны России против Украины являются не только военные действия и экономическое давление, но и распространение пропаганды и фейковых новостей

"Мы не можем быть здесь безопасными, надо подготовить соответствующую реакцию со стороны украинского государства на такие угрозы и вызовы, которые мы сегодня видим. В первую очередь этот "яд" действует с оккупированной территории, с востока нашей страны", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для того, чтобы предотвратить распространение антиукраинского вещания на территории Донецкой и Луганской областей, а также в Харьковской и Запорожской, были разработаны и установлены вдоль всей линии разграничения специальные радиопередатчики, которые блокируют российские СМИ.

Порошенко уточнил, что радиопередатчики позволят улучшить сигнал для украинских вещателей, которые "привиты" от российской пропаганды.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации, генерал Леонид Евдоченко продемонстрировал как работает система, отметив, что с запуском данной системы под "информационную защиту" попадают украинцы, проживающие в 150 населенных пунктах Донбасса.

Он пояснил, что система блокирует аналоговые, цифровые телевизионные сигналы, поступающие с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в частности, блокируется более 40 каналов российского и сепаратистского телевидения.

Подытоживая Порошенко добавил, что сейчас требуется детальное изучение вопроса, как с помощью соцсетей и интернета противодействовать российской агрессии, сохраняя свободу слова.

Также он поблагодарил иностранных партнеров, которые предоставили оборудование, отметив, что это так же важно, как и передача Украине летального оружия.

Яна Миланова, УП
Темы: ПорошенкоДонбассРосcияпропагандаСМИ
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